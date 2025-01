Rosja chce ich zamknąć w kotle. Natarcie trwa

Rosjanie unikają frontalnych ataków, próbując oskrzydlić ukraińskie pozycje, co mogłoby prowadzić do zamknięcia obrońców w kotle.

Ekspert wojskowy Pawło Lakijczuk ostrzega, że jeśli Rosjanie dotrą do drogi łączącej Pokrowsk z Pawłohradem, pojawią się trudności dla obrony Pokrowska i całego zgrupowania na północny wschód od miasta. - Wróg próbuje również przebić się do tej drogi z Wozdwyżenki, co odetnie nas od Konstantynówki - wyjaśnia. Rosyjska armia ponosi jednak ciężkie straty, tracąc średnio ok. 400 żołnierzy dziennie podczas prób zajęcia Pokrowska.