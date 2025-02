Wrocław liderem w prestiżowym rankingu europejskich miast

Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, podkreślił znaczenie tego wyróżnienia, mówiąc, że miasto jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem z prawie 900 tys. mieszkańców. - Wrocław to dziś miasto z prawie 900 tys. mieszkańców, a w ciągu dnia korzysta z niego nawet 1,2 mln ludzi. To też miasto, które mocno się rozwija - powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Sutryk zaznaczył, że Wrocław, obok Warszawy, jest stolicą polskich start-upów, co jest zasługą m.in. obecności 106 tys. studentów. Magdalena Okulowska, prezeska Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, dodała, że obecność w rankingu to silny sygnał dla inwestorów o stabilności i perspektywiczności miasta.

- To potwierdzenie, że skutecznie dostosowujemy się do dynamicznych zmian gospodarczych i silny sygnał dla inwestorów, że Wrocław to stabilne i perspektywiczne miejsce do rozwoju biznesu - stwierdziła Okulowska.