"Jestem po prostu zaskoczony". Zełenski komentuje sankcje na Poroszenkę

- Jestem po prostu zaskoczony, że monitoring finansowy nie pokazał nam niczego wcześniej. Ja tego nie widziałem i trudno powiedzieć, jak to wyglądało przede mną. Teraz Służba Bezpieczeństwa i monitoring finansowy pokazują miliardy, a wszyscy ci ludzie, Medwedczuk i Poroszenko, są wspólnikami w tej sprawie, ale nie chcę obwiniać, sądy to robią. I nie chodzi o to, że ktoś siedzi za kratkami z powodu sankcji - powiedział prezydent podczas wizyty w Chmielnickiej Elektrowni Atomowej.