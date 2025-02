Zdumiewające słowa Trumpa. "Rozmawiałem z gubernatorem Trudeau"

Aby Kanada mogła stać się stanem USA, Kongres musiałby zatwierdzić taki krok. Wymagałoby to większości w Izbie Reprezentantów oraz co najmniej 60 głosów w Senacie, co jest trudne do osiągnięcia. Konstytucja USA w Artykule IV, Sekcji 3, określa, że nowe stany mogą być przyjmowane za zgodą Kongresu i legislatur zainteresowanych stanów.