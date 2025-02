Arktyczny jęzor nad Europą. Tak zimno nie było od dawna

Z północy napływają do Polski mroźne masy powietrza arktycznego , które wypierają łagodniejsze powietrze polarne. W kolejnych dniach pogodę będą kształtować niże znad Rosji i Arktyki, zasysając zimne powietrze z dalekiej Północy. Dodatkowo wyż znad Skandynawii wspomoże cyrkulację północną, tworząc "jęzor zimna" sięgający aż do Bałkanów . Dzięki temu w Polsce wystąpią przelotne opady śniegu.

Od poniedziałku pojawi się więcej rozpogodzeń, co równocześnie spowoduje spadek temperatury, w tym nocą do -15, a nawet -20 stopni Celsjusza. Zimna aura nad Europą może utrzymać się przez co najmniej tydzień.