"Aresztować Netanjahu". Protest w Warszawie po decyzji rządu

Prezydent Andrzej Duda skierował do rządu prośbę o umożliwienie wjazdu Benjaminowi Netanjahu do Polski, by ten mógł wziąć udział w uroczystościach 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Premier Izraela jest oskarżany przez Międzynarodowy Trybunał Karny o ludobójstwo w strefie Gazy. Wydano więc w związku z tym nakaz aresztowania polityka.

- Jako Polacy jesteśmy zobowiązani do potępienia zbrodni wojennych. To trzeba karać niezależnie od uwarunkowań. Rocznica wyzwolenia Auschwitz przypomina, że nie może być zgody na ludobójstwo - mówił Osama Abo Zebida, który w ubiegłym roku wraz z synem został ewakuowany. Mężczyzna kształcił się w Polsce i ma obywatelstwo.

- Uchwała polskiego rządu to skandal. Dawno nie czułam takiego wstydu za polską władzę. Robią to samo co PiS, tylko z uśmiechem na twarzy. Nasz premier ogłosił światu, że nasza władza będzie stawała po stronie ludobójców. Jeżeli tępimy Putina, którego też ściga MTK, to nie możemy przyjmować innej postawy wobec zbrodniarza Netanjahu - mówiła aktywistka Dominika Lasota z Inicjatywy Wschód.