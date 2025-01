"Szczególna okoliczność". Pałac Prezydencki o ochronie dla premiera Izraela

Nie milknie burza wokół decyzji polskich władz ws. ewentualnego udziału premiera Izraela Benjamina Netanjahu w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Po ujawnieniu listu prezydenta Dudy do Donalda Tuska i odpowiedzi premiera Kancelaria Prezydenta łagodzi ton i mówi o "szczególnej okoliczności".

Prezydent Polski Andrzej Duda zwrócił się do premiera Donalda Tuska o ochronę dla premiera Izraela podczas uroczystości 80 rocznicy wyzwolenia Auschwitz (Photo by Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images)