"Dobra wiadomość". Pałac Prezydencki reaguje na decyzję rządu

- Uchwała rządu to naprawdę dobra wiadomość . Zapewni wolny i bezpieczny udział najwyższym przedstawicielom Izraela w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. To jest efekt listu prezydenta - mówił Wojciech Kolarski w RMF FM.

- Kilka tygodni wcześniej wskutek nieostrożnej wypowiedzi, która przez polski MSZ była potem dementowana, powstało na świecie wrażenie, że Polska informuje Izrael, że jeżeli Benjamin Netanjahu przyjedzie, to zostanie aresztowany. Odbiło się to bardzo głośnym echem w amerykańskich mediach. To była fatalna informacja dla Polski - dodał prezydencki minister.