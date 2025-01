Ochrona dla premiera Izraela. Wiemy, co było w liście Dudy do Tuska

Andrzej Duda zaapelował do rządu o zapewnienie ochrony Benjaminowi Netanjahu przed ewentualnym aresztowaniem, jeśli premier Izraela weźmie udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz w Polsce. Wirtualna Polska dotarła do szczegółów listu prezydenta do premiera Donalda Tuska.