Prokurator MTK domaga się nakazów aresztowania. Izrael ostro reaguje

Levin dodaje, że to próba odmówienia Państwu Izrael prawa do samoobrony oraz porównanie przywódców Izraela z wieloma mordercami na czele Hamasu. - To jest wyrazem współczesnego antysemityzmu i nienawiści do Żydów, gdziekolwiek się znajdują - oświadczył. - Państwo Izrael będzie nadal prowadzić sprawiedliwą wojnę w obronie przed terroryzmem, w sposób jak najbardziej moralny i zgodnie z prawem międzynarodowym - obiecuje Levin.