Seria ostrzeżeń IMGW. Niemal cały kraj w alertach

Oblodzenie dróg oraz zamiecie śnieżne to główne zagrożenia, które mogą wystąpić w najbliższych dniach.

Dotyczą one powiatów kartuskiego, kościerskiego, bytowskiego, człuchowskiego oraz szczecineckiego. "Prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm do 30 cm" - zapowiedział Instytut.

IMGW informuje, że "prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 20 cm". Na terenach objętych alertami przewiduje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, co może prowadzić do ich oblodzenia.