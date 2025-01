"Ukraiński pas" na autostradzie. Kierowcy zachodzą w głowę

Urzędnicy wyjaśniają, że w ich zamyśle miała to być podpowiedź, który z pasów obwodnicy Wrocławia kierowcy powinni zająć, by skręcić na A4 w kierunku ukraińskiej granicy.

Urzędniczka tłumaczy, że przy dużych prędkościach kierowcy mają mało czasu na reakcję i podjęcie decyzji, który pas do zjazdu z AOW na A4 zająć. - Tym oznakowaniem chcemy ułatwić wyjazd z AOW na właściwy kierunek - dodaje.

Do ukraińskiej granicy kierowcy jadący A4 z Wrocławia mają aż 500 kilometrów. Dlaczego oznakowano tylko pasy prowadzące do granic z Niemcami i Ukrainą, a tych w stronę najbliższych Czech już nie? Na to pytanie GDDKiA nie odpowiedziała.