Seria wypadków po opadach śniegu. Dwa tiry zderzyły się czołowo

Najpoważniejszy incydent miał miejsce na DK7 w Jabłonce, gdzie przed przejściem granicznym ze Słowacją doszło do czołowego zderzenia dwóch tirów . Na miejsce zdarzenia wezwano śmigłowiec LPR, który przetransportował ciężko rannego kierowcę do szpitala.

Jak poinformował rzecznik małopolskiej straży pożarnej mł. kpt. Hubert Ciepły, jeden z kierowców tira był zakleszczony w kabinie pojazdu . Strażacy za pomocą specjalistycznych narzędzi wydostali mężczyznę. W stanie ciężkim został on przetransportowany na pokładzie śmigłowca LPR do szpitala.

Kilka minut po zderzeniu tirów, n a ośnieżonej DW957 pomiędzy Jabłonką a Piekielnikiem doszło do kolejnego wypadku, tym razem z udziałem trzech samochodów osobowych . Następnie służby zostały wezwane do zderzenia dwóch osobówek na tej samej drodze w Ludźmierzu.

IMGW informuje, że "prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 20 cm". Na terenach objętych alertami przewiduje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, co może prowadzić do ich oblodzenia. Alerty będą obowiązywać do godz. 9 w sobotę.