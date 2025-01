Ma 18 lat, szpiegował w Polsce dla Rosji. Wiadomo, jak mu płacono

Laken P. został oskarżony o branie udziału w działalności rosyjskiego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że po zwerbowaniu w Doniecku i otrzymaniu zadań wywiadowczych, instruktażu co do zakamuflowanych kanałów łączności, miał przekazywać rosyjskim służbom specjalnym informacje o potencjale wojskowym Rzeczpospolitej Polskiej, a także osobach pełniących służbę w Wojsku Polskim ( art. 130 § 1 kk). Zarzut obejmuje okres od kwietnia 2024 roku do 23 maja 2024 roku.