Media: Putin omawiał "kryzys ukraiński" z następcą tronu Arabii Saudyjskiej

Następca tronu Arabii Saudyjskiej Mohammed bin Salman rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem o wysiłkach zmierzających do zakończenia kryzysu na Ukrainie, podkreślając przy tym chęć "wspierania wszystkich dobrych inicjatyw" w celu ułatwienia dialogu - podała oficjalna saudyjska agencja prasowa SPA po rozmowie.

Rozmowa Putina z bin Salmanem

"Jego Wysokość Książę Następca... potwierdził zaangażowanie Królestwa we wspieranie wszelkich dobrych inicjatyw mających na celu ułatwienie dialogu i wszystkiego, co prowadzi do osiągnięcia politycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie" - głosi zaś oświadczenie.