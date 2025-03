Nowa fala opadów nad Polską. Są też ostrzeżenia IMGW

Jak podsumował IMGW we wpisie w mediach społecznościowych: "W dzień zachmurzenie duże. Opady deszczu, na północy deszczu ze śniegiem i śniegu, na południowym wschodzie opady od 10mm do 25mm. Temp max od 2 st. C; 5 st. C na północy, około 6 st. C w centrum i na południu, do 9 st. C; 11 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zmienny".