Idzie załamanie pogody. Mapy nie pozostawiają złudzeń. "Najgorsze dni"

Zmianę pogody zaczęliśmy odczuwać już w poniedziałek, jednak prawdziwe załamanie dopiero przed nami. Jeszcze dzisiaj na południu kraju temperatura może wzrosnąć do 17 stopni Celsjusza i będą to ostatnie tak ciepłe chwile. O to, co czeka nas w następnych dniach, zapytaliśmy synoptyka IMGW Michała Folwarskiego.