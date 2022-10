Walka o Chersoń do ostatniego żołnierza. "Od tego może zależeć przyszłość Putina"

Władimir Putin ma zrobić wszystko, by utrzymać Chersoń. To dla niego bardzo ważny element południowej układanki w Ukrainie. W ocenie ekspertów, z którymi rozmawia Wirtualna Polska, nie ma co liczyć na to, że ten region zostanie oddany bez walki. - Chersoń z wojskowego punktu widzenia jest miastem idealnym do prowadzenia obrony - mówi generał Waldemar Skrzypczak.