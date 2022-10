Rosjanie "tworzą iluzję". Przewidzieli ich ruch

"Kiedy wrócimy na Krym, most krymski przestanie istnieć"

Budanow pytany o szczegóły dotyczące wybuchu na moście Krymskim odpowiedział, że to "trudne pytanie" i na razie nie zamierza o tym rozmawiać. - Mogę tylko powiedzieć, że most Krymski został poważnie uszkodzony. Ten most jest jednym z symboli "rosyjskiego świata". Krążownik "Moskwa" zszedł na dno, krymski most też się zawalił. To wszystko są oznaki, że temu reżimowi zostało niewiele czasu - powiedział Budanow. Zapowiedział, że gdy Krym wróci do Ukrainy, most "przestanie istnieć". - Nikt tak naprawdę nie potrzebuje tej arterii komunikacyjnej - dodał.