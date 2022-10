Byli funkcjonariusze reżimu Putina uciekają z Rosji. "Ujawnią druzgocące szczegóły"

W ubiegłą środę dwie takie osoby uciekły do Francji. Według Władimira Oseczkina, który sam mieszka we Francji, są oni "gotowi opowiedzieć o tym, co przeżyli w tajnej służbie FSB i w Grupie Wagnera i ujawnić druzgocące szczegóły". W przyszłym tygodniu wywiady mają zostać opublikowane na kanale Oseczkina na portalu YouTube. Jego organizacja działa na rzecz wyjaśnienia przypadków korupcji i tortur, stosowanych przez rosyjskie państwo.