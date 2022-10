Rosjanie wpadają w panikę. Uciekają na Białoruś

– W tej chwili jestem na wakacjach na własny koszt, ale koniecznie chcę wrócić do domu. Ale jeśli czeka mnie tam powołanie na wojnę w Ukrainie, to zdecydowanie nie jest to moja sprawa. Nie chcę się spierać o to, kto w tym konflikcie ma rację, a kto nie. Nie interesuje mnie nic, co ma jakikolwiek związek z wojskiem, w ogóle – zaznacza Siergiej w rozmowie z DW.