Wojna w Ukrainie. Wywiesili białą flagę. Rosjanie "w akcji" [RELACJA NA ŻYWO]

Prezydent zwrócił się też w języku rosyjskim do przedstawicieli Rosji. - Nawet, jeśli znajdziecie jeszcze gdzieś na świecie jakieś uzbrojenie o nazwie tak samo naturalnej dla waszego "ruskiego miru", jak te irańskie (drony) Shahed, którymi próbujecie atakować nasze miasta (...), to i tak wam to nie pomoże. Wy już przegraliście - powiedział Zełenski.





Mówił o "kłamliwej mobilizacji" ogłoszonej w Rosji i zniszczeniu "wszystkich perspektyw" narodu rosyjskiego. - Ukraińcy wiedzą, o co walczą, a coraz więcej obywateli Rosji uświadamia sobie, że ma ginąć po prostu dlatego, że jeden człowiek nie jest gotów zakończyć wojny - oświadczył Zełenski.