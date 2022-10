Kulawa mobilizacja. W Rosji lecą pierwsze głowy

Niedopatrzenia i błędy zarzucone zostały wojskowemu, który do tej pory miał na koncie same sukcesy. Jeszcze w grudniu 2021 roku wystąpił jako bohater artykułu zamieszczonego na stronach Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Wskazano go jako jednego z najlepszych dowódców we Wschodnim Okręgu Wojskowym (WWO). Służył wówczas, jak wynika z informacji resortu obrony Rosji, na stanowisku komisarza wojskowego Terytorium Kamczatki, na które powołany został w lipcu 2020 roku.