Szykuje się nowy kocioł. Rosjanie wpadają w popłoch [RELACJA NA ŻYWO]

Minister obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin powiedział w niedzielę w wywiadzie dla CNN, że siły zbrojne Ukrainy robią postępy w rejonie Chersonia, co oznacza swoistą "zmianę dynamiki" działań bojowych sił ukraińskich przeciwko rosyjskiej armii.

"To, co teraz widzimy, to w pewnym sensie zmiana dynamiki wojny" – skomentował sukcesy Ukraińców szef Pentagonu.