"Ciężarówki grozy". Tak Putin przechytrzył uciekinierów

Jak podaje rosyjski portal 47News, Wojskowy Urząd Rejestracji i Poboru potwierdził informację o zorganizowaniu takich punktów, "ułatwiających rekrutację". Portal dowiedział się, że ci, którzy podlegają "częściowej mobilizacji", a ich obecność stwierdzono na granicy, co świadczy o zamiarze wyjazdu, otrzymują w punktach wezwania do sądu. Reszta może zapisać się w charakterze ochotników do służby wojskowej.