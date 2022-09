Rosjanie "zostaną zmiażdżeni". Ukraina dostaje od USA potężne wsparcie [RELACJA NA ŻYWO]

- I tak wszystko wam zabrano. Czy może ktoś z was ma platformy wiertnicze? Pałace? Winnice? A może jachty? Albo jakiś bank? O co wy w ogóle walczycie? Macie tylko kredyty, coś do zjedzenia wieczorem i teraz macie mobilizację. Walczcie o swoje! Nie przychodźcie na naszą ziemię, nie wchodźcie w naszą duszę i w naszą kulturę - stwierdził Zełenski w swoim wieczornym wystąpieniu, zwracając się do Rosjan.