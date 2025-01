Ważna decyzja GIF. Zajrzyj do swojej apteczki

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu oraz zakazie sprzedaży leku Cefazolin TZF z serii numer 0710624 , produkowanego przez Polfę Tarchomin. Lek, będący proszkiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, miał datę ważności do czerwca 2027 roku.

GIF zdecydował w piątek także o wycofaniu z obrotu oraz zakazie sprzedaży dwóch serii leku Septogard Plus. Chodzi o serie o numerach 40824 oraz 50824 z terminem ważności do sierpnia 2026 roku. Podczas badań stwierdzono "zanieczyszczenie" preparatu.

W żadnym wypadku nie wolno wyrzucać leków do śmieci lub do wylewać ich do kanalizacji. Najlepiej odnieść je do apteki.