Epidemia "gruźlicy"? Tak Koreańczycy unikają wojska

Fałszywe zaświadczenia o zdiagnozowanej gruźlicy to nie nowość, jednak ich koszt wzrósł pięciokrotnie z powodu zwiększonego zapotrzebowania ze strony rodzin, które chcą uniknąć wysyłania młodych mężczyzn do Rosji, aby walczyli przeciw Ukrainie.

Według południowokoreańskiej stacji NK News, mieszkańcy Korei Północnej, pracujący na niższych stanowiskach, zarabiają od 1 do 3 dolarów miesięcznie.

- Do zeszłego roku większość zaświadczeń lekarskich uprawniających do zwolnienia ze służby wojskowej kosztowała około 100 dolarów amerykańskich. Teraz to już 500 dolarów - mówi mieszkaniec północnej prowincji Ryanggang.