"Chrzest bojowy". Kuriozalny materiał Republiki o systemie ochrony

Kiedy policjanci przybyli na miejsce, to nie mogli wejść do siedziby telewizji bez nakazu. Republika w swoim wieczornym programie informacyjnym pokazała reportaż, w którym chwali się swoim systemem bezpieczeństwa.

- Przyszli tutaj, nie będę używał kolokwializmów, ale troszeczkę na sępa. Doszli do wniosku, że jeżeli tutaj się ktoś znajduje, to wszystko wolno. Mogą prowadzić na każdy grunt. No, okazało się, że w podobny sposób reagowali, wkraczając na teren pana prezydenta, do jego pałacu. Natomiast no, tutaj akurat spotkali się ze zdecydowanym odporem i to odporem uzasadnionym - mówił w materiale pełnomocnik Republiki i i dawny współpracownik Antoniego Macierewicza mec. Andrzej Lew-Mirski.