Polka wśród ofiar katastrofy. Jej siostra: to nie do pomyślenia

- To jest nie do pomyślenia, pogoda była dobra. Samolot był oświetlony. Ja nie rozumiem, jak to się mogło stać - mówi RMF FM Mariola Witkowska, siostra 42-letniej Polki, która zginęła w katastrofie. - Nie mogę przyjąć do wiadomości, że już ich więcej nie zobaczę - dodała.