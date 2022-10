Gwałtowna zmiana u Putina. Już nie potrzeba lepszego dowodu

W kwestii przekazu Putina o kryzysie żywnościowym jest bardziej sceptyczny niż dr hab. Agnieszka Legucka. - Wątpię, by państwa południa odczytały jego przekaz w taki sposób, jak on by tego chciał. Być może w mniejszym stopniu ta informacja do niektórych państw dotrze. Nie łudźmy się jednak, że tzw. południe jest tak naiwne, że wierzy w to, iż Europa chce je zagłodzić, nie zgadzając się na rosyjskie warunki. Są to tzw. pułapki w pułapkach stosowane przez Kreml. To nie jest "opowieść o jedzeniu", tylko o tym, że Rosja za chwilę odetnie możliwość ukraińskich dostaw zboża pod byle pretekstem – mówi WP ekspert ds. bezpieczeństwa narodowego.