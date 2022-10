Zaskakujące słowa Putina o Polsce i Ukrainie. Tego jeszcze nie było

Wojna w Ukrainie - Putin mówi o winnym

Już w sesji pytań Putin dużo mówił o Ukrainie. Podkreślał, że trwającej tam wojny - którą sam kłamliwie nazywa "specjalną operacją" - winny jest Zachód. Ma on wywoływać "ruchy tektoniczne, które przechodzą i które będą przechodzić". - Nie my to zrobiliśmy - z bezczelną pewnością podkreślał Putin.