Nadeszło decydujące starcie. Takie są zwiastuny

W czwartek ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow był we Francji, gdzie podziękował za dostawę dział samobieżnych Ceasar i podpisał memorandum w sprawie dostawy radarów dla obrony przeciwlotniczej. W rozmowie z dziennikarzami francuskiej telewizji BFM TV polityk powiedział, iż Rosja zmobilizowała około pół miliona ludzi, a do ofensywy może dojść na dwóch kierunkach. - Może to być Donbas i może to być południe Ukrainy. Uważamy, że oni żyją symboliką i mogą spróbować czegoś większego 24 lutego - powiedział o Rosjanach ukraiński minister.