Wściekłe wystąpienie Putina. "Najlepsza droga do katastrofy"

I dodaje, że "Rosjanie w 75 proc. uważają, że to najważniejsze wydarzenie Związku Sowieckiego i Rosji w XX wieku". - To najważniejszy element spajający naród rosyjski. To jest coś, co udało się Putinowi symbolicznie, tożsamościowo. Udało mu się zbudować element imperialnej potęgi. Jest w niej elementem, który strzeże przeszłość, ale jednocześnie próbuje w enigmatyczny sposób budować przyszłość Rosji- oceniła prof. Legucka.