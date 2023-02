Padła sugestia ws. kluczowej broni. Ukraińcy sceptyczni. "Dyplomatyczna formułka"

"Netanjahu jest w sytuacji podbramkowej"

Póki co Benjamin Netanjahu jedynie zapowiada to, co mogłoby się w przyszłości wydarzyć. Paweł Rakowski, ekspert ds. Bliskiego Wschodu, w rozmowie z Wirtualną Polską mówi, że Amerykanie traktują sytuację w Ukrainie jako absolutny priorytet i Izrael, szczególnie w obecnym rządzie, musi dobrze funkcjonować z Demokratami. - A to bardzo trudne, mając na uwadze kontakty premiera Izraela z dawnym obozem Baracka Obamy. Netanjahu jest w sytuacji podbramkowej, jest zmuszony wykazywać się aktywnością wobec Demokratów, tak by mieć korzystną sytuację przez co najmniej najbliższe dwa lata - ocenia.