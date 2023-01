Bliski Wschód rozgrzany do czerwoności. Putin ma w tym swój cel

Paweł Rakowski, ekspert ds. Bliskiego Wschodu: Po weekendowym incydencie, kiedy doszło do tajemniczego nalotu na Iran, wydaje się, że sytuacja będzie jeszcze bardziej napięta. Noc z soboty na niedzielę spędziłem w Ammanie, stolicy Jordanii. Pierwsze doniesienia, jakie do mnie dotarły, były przerażające. Później, jak to często bywa, pojawiły się spekulacje, insynuacje, fake newsy. Zauważyłem, że skoro w Arabii Saudyjskiej nikt nie wstaje w nocy i nie schodzi do schronów, to chyba sytuacja jest mniej poważna niż to się pierwotnie wydawało.