Zachód w końcu przełamał tabu. "Zatrzymanie się byłoby podwójną porażką"

W rozmowie z Wirtualną Polską rozwija tę myśl i zauważa, że wyrażanie obaw przez analityków oraz ich pesymizm są nie do końca uzasadnione, jednak potrzebne. Po co? - By wywierać presję, że nie doszliśmy do mety, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, że ono nadal jest potrzebne. Ja sam byłbym pesymistą, gdybyśmy byli na początku wojny w Ukrainie. Strumień pomocy byłby początkowy. Tymczasem mówimy o kolejnym z rzędu pakiecie wsparcia choćby ze strony USA. Gdybyśmy spojrzeli na skład początkowych pakietów, można byłoby pomyśleć, że to nie wystarczy, że to za mało. Ale to już prawie rok i sprzęt płynie! - podkreśla nasz rozmówca.