Cały świat wysłał sygnał Putinowi. Czas na zmiany na froncie

- Od strony wojskowej, Ukraina powie, że tych czołgów jest za mało i chce jeszcze więcej. To zrozumiałe. Ich kraj walczy z rosyjskim agresorem. A linia frontu, której musi stale pilnować wynosi ok. 1200 kilometrów. Ale do przełamywania bądź budowania przewagi w wybranych odcinkach frontu, taka liczba czołgów jest bardzo konkretna. Jeśli dołożą do tego obronę przeciwlotniczą, wsparcie artylerii i lotnictwa, to ukraińska armia może przy wsparciu Leopardów i Abramsów przejść do ofensywnych działań – uważa dr Maciej Milczanowski.