Eksplozje w Iranie. Atak dronów

Za atak dronów na instalacje wojskowe w Isfahanie, w trzecim co do wielkości mieście Iranu, jest odpowiedzialny Izrael - poinformował w niedzielę portal amerykańskiego dziennika "The Wall Street Journal", powołując się na źródła zastrzegające sobie anonimowość. Izraelskie wojsko odmawia komentarzy w sprawie incydentu, który byłby pierwszym atakiem na Iran przewodzonym przez Benjamina Netanjahu od czasu, gdy w zeszłym miesiącu powrócił on do władzy na czele najbardziej prawicowego rządu w historii Izraela.