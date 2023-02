"To zasadne". Sensacyjne słowa z Kijowa. Putin może nie żyć?

- Nie rozumiem, z kim w Rosji i o czym możemy rozmawiać. Nie jestem pewien, czy ten prezydent, który czasem pojawia się (w telewizji) przy użyciu blue boxu, to w ogóle jest on. Nie do końca rozumiem, czy on jest żywy - mówił Zełenski w połowie stycznia podczas Śniadania Ukraińskiego w ramach Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.