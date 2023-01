Zełenski o Putinie: nawet nie wiem, czy on żyje

- Nie rozumiem, z kim i o czym rozmawiać. Nie jestem pewien, czy ten prezydent, który czasem pojawia się (w telewizji) przy użyciu blue boxu, to w ogóle jest on. Nie do końca rozumiem, czy on jest żywy. Nie wiem, kto podejmuje decyzje, jaka grupa osób. Kiedy mówimy, rozmowy pokojowe, to niezupełnie rozumiem z kim – oświadczył Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Zełenski: nie do końca rozumiem, czy on jest żywy

"Dajcie nam swoją broń i my odzyskamy to, co jest nasze"