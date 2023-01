Czarny sen Kremla. Amerykanie pękają ws. Krymu

Waszyngton zmienia swoje stanowisko ws. Krymu - informuje w dużej analizie "The New York Times". Dziennikarze gazety wskazują, że Stany Zjednoczone rozumieją, że zdobycie obszaru z bazą lotniczą, stanowiskami dowodzenia i węzłami logistycznymi może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłych losów wojny. Administracja Bidena ciągle wstrzymuje się z decyzją o dostarczaniu Kijowowi systemów rakietowych dalekiego zasięgu, jednak to podejście łagodnieje.