"Na tym polega pułapka". Rosjanie narzucili swój styl wojny

Brytyjczycy zapowiadają: setki pojazdów, 100 tys. sztuk amunicji

Co może pomóc, by zmienił się obraz wojny? W poniedziałek sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace zapowiedział wysłanie do Ukrainy brytyjskich czołgów, dział samobieżnych, "setek pojazdów opancerzonych" i 100 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej. - To nasza odpowiedź. (...) Kreml musi uznać, że to ich zachowanie umacnia międzynarodową determinację i że wbrew propagandzie Ukraina i jej partnerzy skupieni są na obronie Ukrainy - oświadczył minister Wallace.