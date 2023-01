Rosja ogłasza wielkie zwycięstwo, jest jedno "ale". Krwawa bitwa o Sołedar trwa

- Liczbę więźniów poznamy jutro. Jeszcze raz chcę podkreślić, że w ataku na Sołedar nie brały udziału żadne inne jednostki niż bojownicy PMC Wagner - przekazał Jewgienij Prigożin, szef tych najemniczych oddziałów i bliski współpracownik Władimira Putina. Jego służba prasowa opublikowała kilka filmów, na których Prigożin spaceruje w wyrobiskach kopalni soli w Soledarze. Jest w zwycięskim nastroju, a kiedy dowiaduje się, że nad tunelem są ukraińskie pozycje, woła do żołnierzy: "no to wyjdźmy do nich"