"Dziękujemy, koniec wojny". Krwawa obrona przed realizacją celu Putina

Rosyjskie wojska za wszelką cenę starają się zdobyć pełną kontrolę nad Sołedarem, położonym o 15 km na północny-wschód od najważniejszego węzła ukraińskiej obrony we wschodnim Donbasie – Bachmutu. Od kilku dni na kilku kierunkach trwa okrążenie miasta, a sytuacja Ukrainy robi się tam coraz trudniejsza. – Jeśli Rosjanie zdobędą Sołedar i Bachmut, mają otwarte wrota do Donbasu. A to jest główny cel Putina. Jak go osiągnie powie: "dziękujemy, koniec wojny" – mówi Wirtualnej Polsce gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych w Polsce.