Pojawił się w Bachmucie i Rosjanie dostali szału. "Zabić hołotę!"

- Ta wściekłość i emocje są nakręcane przez rosyjskie farmy trolli wojennych. Nie sądzę, aby doszło do spotkania tych formacji. To wygląda jak jakaś propagandowa zagrywka i to z obu stron - komentuje płk rez. Piotr Lewandowski, weteran misji w Iraku i Afganistanie. Przyznaje, że nazwanie oddziału "Grupą Mozarta" przez analogię do nazwy rosyjskiej Grupy Wagnera pasuje do wojennego dowcipu oficerów marines.