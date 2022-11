"Tarcza Putina", człowiek od zadań specjalnych. "Bardzo lojalny, ale za słaby"

– Pierwszy grzech to dezercja (…) Nikt nie oddaje się do niewoli. Drugi grzech to alkohol i narkotyki. Trzeci grzech to maruderstwo, włączając w to seksualne kontakty z miejscowymi kobietami, florą, fauną, mężczyznami i takie tam. Z kim tam wam pasuje – mówił do osadzonych. I dodał: - Kogo szukamy? Potrzebni nam są szturmowcy. I wy będziecie jednymi z nich.