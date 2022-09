"Poczuł krew" i wojenna legenda rozkwita. Niektórzy już widzą w nim następcę Putina

Dziennikarz powołuje się na własne źródła w oddziałach Wagnera, które walczą w Ukrainie. Wskazuje na rosnącą pozycję Prigożyna, na co ma wpływ sytuacja na froncie. We wrześniu, gdy regularna rosyjska armia musi desperacko się bronić przed ukraińską kontrofensywą, akurat prywatna armia Prigożyna na swoim odcinku frontu atakuje. Jej celem jest miasto Bachmut i zdobycie terenów obwodu donieckiego. Ma to duże znaczenie, by udał się plan przyłączenia całego okupowanego regionu do Rosji.