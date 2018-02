Władca rosyjskich trolli i człowiek do zadań specjalnych. Kim jest Jewgienij Prigożyn

Karmi Putina, gości VIP-ów oraz łoży pieniądze na rosyjskie trolli i "zielone ludziki". Z małoletniego złodzieja stał się jednym z najbardziej znanych oligarchów i wrogiem Ameryki. To Jewgienij Prigożyn - kucharz Putina.

Akt oskarżenia - z którego pochodzi powyższa anegdota - nie pozostawia wątpliwości, że Prigożyn był głównym rozgrywającym. "To nasz lider, szef i fundator" - opisywali go pracownicy "fabryki", czyli Agencji Badań Internetowych. Dokument dobitnie pokazuje też ambitną skalę projektu: wysłannicy fabryki najpierw, będąc w USA dokładnie zbadali wyborczy teren, po czym zatrudnione przez nich trolle przypuściły szeroką, lecz dokładnie skrojoną kampanię dezinformacyjną, mającą rozchwiać publiczne emocje, poddać w wątpliwość amerykański system i pomóc Donaldowi Trumpowi. To, jak duży był efekt ich pracy, jest bardzo trudne do zmierzenia. Ale nie ulega wątpliwości, że dzięki trollom i amerykańskiemu śledztwu, oligarcha stał się jednym z najbardziej znanych Rosjan w USA.

Od przestępcy do oligarchy

Urodzony w 1961 roku Rosjanin miał zostać narciarzem, ale wkrótce zamiast do sportu odkrył pociąg do pieniędzy. Problem w tym, że w Związku Sowieckim droga do nich wiodła przez partię albo przestępczość. Prigożyn wybrał to drugie - i szybko tego pożałował. Skazany w 1981 roku najpierw za kradzież, potem za uczestnictwo w grupie przestępczej i stręczycielstwo nieletnich, cały schyłkowy okres ZSRR przesiedział w więzieniu. Ale kiedy wyszedł na wolność już w nowej Rosji, w pełni skorzystał z "dzikiego kapitalizmu". Zaczynając od budki z hot-dogami w Sankt Petersubru, w ciągu kilku lat wraz z biznesowym partnerem Kiriłłem Ziminowem zrobił błyskotliwą karierę, zakładając potem sieć sklepów spożywczych i restauracji. Kluczem do jego późniejszych sukcesów okazała się jedna: "Nowa wyspa", pierwsza w Petersburgu restauracja na statku.