Amerykańskie samoloty rozgromiły rosyjskich najemników we wschodniej Syrii. Powoli ujawniane są nazwiska zabitych żołnierzy tajemniczej Grupy Wagnera. Są wśród nich weterani wojny na Ukrainie. Według Igora Striełkowa, byłego dowódcy prorosyjskich bojówek w Donbasie, Amerykanie zabili i ranili kilkuset Rosjan.

Szokująca skala strat

O ile nie ma wątpliwości, że doszło do konfrontacji pomiędzy pro-amerykańskimi i pro-rosyjskimi siłami w Syrii z bezpośrednim udziałem Rosjan i Amerykanów, o tyle nie jest jasna skala klęski nieoficjalnych wysłanników Moskwy. Girkin podaje szokująca liczbę 644 zabitych i pond 200 rannych, których miano już przewieźć do szpitali w St. Petersburgu. Rosyjscy dziennikarze skłonni są szacować liczbę poległych na 20 do 25. Pentagon uważa, że Amerykańskie samoloty zabiły przynajmniej 100 ludzi, wśród których była nieznana liczba Rosjan.

Żołnierze od brudnej roboty

Od czasu do czasu do mediów przedostają się wiadomości o śmierci żołnierzy Grupy Wagnera, jednak zawsze są to niepotwierdzone oficjalnie informacje zbierane przez rosyjskich internautów i dziennikarzy śledczych. Moskwa często zbywa te rewelacje twierdząc, że jest to jedynie wroga propaganda i przyznaje się do strat tylko wtedy, gdy nie można ich już ukryć, tak jak w przypadku zestrzelonego przez rebeliantów samolotu Su-25. Tym razem nie ma wątpliwości, że pewna liczba Rosjan straciła życie z rąk amerykańskich żołnierzy. To niebezpieczna eskalacja konfliktu, której, do tej pory, Moskwa i Waszyngton starały się unikać. Istnieje obawa, że Rosjanie będą chcieli wziąć odwet i pokazać Amerykanom, że nie można bezkarnie przelewać ich krwi.